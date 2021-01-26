Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Петербурге совокупно потратили 112,8 млрд рублей на борьбу с пандемией COVID-19 в 2020 году. Об этом 26 января сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Чиновник подчеркнул, что ресурсы для отпора эпидемии пришлось мобилизовать на всех уровнях. Бюджетные средства составляют 58,6 млрд рублей, причем 60% этой суммы — 35,2 млрд рублей — поступили из городского бюджета, а 23,4% — из федерального.

Еще 20,8 млрд рублей поступили из Пенсионного фонда России, 15,5 млрд рублей — из территориального Фонда ОМС, еще 2,7 млрд — из Фонда соцстрахования РФ, а 15,2 млрд рублей составила налоговая и имущественная поддержка со стороны бизнеса.

Объем финансирования петербургского здравоохранения в 2020 году вырос на 62% по сравнению с фактическими расходами 2019 года и составил более 130 млрд рублей, указал Корабельников, и это только по линии петербургского бюджета.

На ежемесячные стимулирующие выплаты медикам из всех источников финансирования направили в 2020 году не менее 22,4 млрд рублей. «По нашим оценкам, эти средства позволили осуществить выплаты 51 тысяче работников медицинских организаций», — сказал Корабельников.

Деньги также тратили на приобретение оборудования для больниц, оснащение лабораторий, аренду автомобилей для биоматериала и медиков, перепрофилирование больниц, развертывание обсерваторов и госпиталей, закупку тест-систем, средств индивидуальной защиты, медикаментов, а также на единовременные выплаты пенсионерам, семьям с детьми, безработным.