Барнаул, 26 января, 2021, 12:02 — ИА Регнум. К счастью или к несчастью, тарифы на ЖКХ чрезвычайно зависят от действий региональных властей. Хотя московские чиновники формально устанавливают порог для максимального роста тарифов, но на местах изобрели механизм, как можно обойти этот порог с помощью решения муниципальными депутатами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, руководитель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

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Комментируя данные о рекордным росте цен на услуги ЖКХ, он пояснил:

«В Алтайском крае предыдущий губернатор Александр Карлин по каким-то причинам испытал «любовь» к красноярским бизнесменам олигарха Мельниченко, и структуры «Сибирской генерирующей компании» (СГК) пришли в Алтайский край. А депутаты муниципалитетов согласились на неимоверный рост тарифов на тепло то Барнауле, затем в Рубцовске, и, наконец, в Бийске СГК перекупила ТЭЦ.

Поэтому в целом по стране сложно оценить изменение тарифов в ЖКХ. Так, например, мы у себя в ТСЖ вынуждены были выносить на собрание резкий рост платежей по «текущему содержанию жилья» с 2020 года, поскольку кончилась льгота для структур, использующих упрощенную систему налогообложения, и социальные платежи выросли для нашего ТСЖ на 10%.

Или ещё один пример — «мусорная реформа». Вдруг резко возрос платеж на ТКО. Авторы реформы надеялись на громадные вливания государством средств в эту реформу, но затем, видимо, схватка за эти финансовые потоки государственных средств зашла в тупик, и фактически «мусорную реформу» решили переложить на плечи самих жителей.

Еще один пример «удара» роста цен ЖКХ был в свое время заложен в канун Сочинской олимпиады, когда руководство страны согласилось на громадный рост тарифов на газ для поддержания проектов в Сочи. В результате мечты о снижении тарифов на тепло оказались утопией.

Для спасения советских многоэтажных домов придумали платеж на «капитальный ремонт» и обещали, что государство поддержит эти проекты. Но реально система капремонта не получила никакой поддержки, и она составила в Алтайском крае менее 1%. А спасать и ремонтировать дома опять переложили на жителей этих многоквартирных домов.

Так что экономика работает, но государственная политика имеет один вектор — насытить эту экономику деньгами самих граждан».

Как уже сообщало ИА REGNUM, рекордный рост цен на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году зафиксировали специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно данным, которые приводит «Лента.ру», это произошло на фоне пандемии коронавируса, во время которой в некоторых регионах страны власти не стали повышать стоимость услуг ЖКХ и на некоторое время отменили сбор взносов за капитальный ремонт.