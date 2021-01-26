Москва, 26 января, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Российская авиакомпания S7 Airlines запустила новый сервис, используя принцип каршеринга, — туристы могут забронировать пассажирский самолет для личных перелетов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самолет авиакомпании S7

Купить все места на авиарейсе сможет любое физическое лицо. Пока граждане могут выбрать только перелет по России с вылетом из Москвы или в Москву Позже география перелетов будет расширяться.

В настоящее время для бронирования доступны лайнеры Airbus A319 Extra Edition — в бизнес-классе 24 места, в экономическом — 72. При этом, например, стоимость полета на рейсе Москва-Симферополь и обратно составит для частного лица 4 млн 137 тыс. 750 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, российский туроператор «Интурист» начал кампанию по раннему бронированию туров в Турцию на летний сезон 2021 года.

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