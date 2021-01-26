Кострома, 26 января, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Костромские перевозчики требуют поднять плату за проезд в общественном транспорте в два раза, сообщает ГТРК «Кострома».

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По мнению частников, обслуживающих городские маршруты, стоимость одной поездки в областном центре должна составлять от 28 до 40 рублей. Соответствующий документ с обоснованием новых границ предельного тарифа Ассоциация перевозчиков города Костромы направила в региональный департамент регулирования цен и тарифов.

Предприниматели отметили, что цена проезда в общественном транспорте Костромы не менялась с 2017 года. Однако, за это время успело подорожать топливо и услуги по ремонту машин.

Вместе с тем, в 2020 году у перевозчиков истекают контракты на обслуживание муниципальных маршрутов. Городские власти объявят новые аукционы, причём предпочтение в них отдадут частникам, «предложившим более комфортные и вместительные автобусы».

«Если сейчас у нас это ПАЗики деревенские, как мы их называем, то к октябрю мы должны приобрести автобусы более комфортные — низкопольные, с комфортной средой для инвалидов. Но я боюсь, что нам не удастся купить эти автобусы из-за сложившейся финансовой ситуации», — привела аргумент в пользу поднятия тарифа член Ассоциации перевозчиков Костромы Светлана Веселова.

Напомним, на сегодня стоимость проезда в костромском общественном транспорте составляет 20 рублей. Большинство «автобусных» маршрутов в Костроме по муниципальным контрактам обслуживают частные организации. Троллейбусными перевозками в городе занимается муниципальное предприятие.