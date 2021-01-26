Костромские перевозчики хотят поднять плату за проезд в два раза
Кострома, 26 января, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Костромские перевозчики требуют поднять плату за проезд в общественном транспорте в два раза, сообщает ГТРК «Кострома».
По мнению частников, обслуживающих городские маршруты, стоимость одной поездки в областном центре должна составлять от 28 до 40 рублей. Соответствующий документ с обоснованием новых границ предельного тарифа Ассоциация перевозчиков города Костромы направила в региональный департамент регулирования цен и тарифов.
Предприниматели отметили, что цена проезда в общественном транспорте Костромы не менялась с 2017 года. Однако, за это время успело подорожать топливо и услуги по ремонту машин.
Вместе с тем, в 2020 году у перевозчиков истекают контракты на обслуживание муниципальных маршрутов. Городские власти объявят новые аукционы, причём предпочтение в них отдадут частникам, «предложившим более комфортные и вместительные автобусы».
Напомним, на сегодня стоимость проезда в костромском общественном транспорте составляет 20 рублей. Большинство «автобусных» маршрутов в Костроме по муниципальным контрактам обслуживают частные организации. Троллейбусными перевозками в городе занимается муниципальное предприятие.