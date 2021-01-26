Красноярск, 26 января, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Главой города Норильска Красноярского края избран Дмитрий Карасев. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Norilsk-city.ru Дмитрий Карасёв

Норильский горсовет 26 января рассмотрел кандидатуры шестерых претендентов в главы города, прошедших предварительный конкурсный отбор. В результате депутаты избрали главой Норильска руководителя фракции «Единой России» Дмитрия Карасева. За него свои голоса отдал 31 народный избранник из 32.

По словам члена конкурсной комиссии, депутата горсовета Ларисы Непляхович, в своём выборе депутаты ориентировались на «содержательность программ кандидатов, знание проблем территории и опыт их работы».

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс по отбору кандидатов на должность главы Норильска должен был состояться ещё 30 октября 2020 года. Однако он не состоялся, так как семь из восьми ранее заявившихся кандидатов отказались в нём участвовать.

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Ранее Норильском руководил Ринат Ахметчин. 28 июля 2020 года депутаты городского совета единогласно приняли его отставку.

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