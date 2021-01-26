Ярославль, 26 января, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Собираемость взносов на капитальный ремонт за муниципальное жилье в 2020 году увеличилась в Ярославской области на 16%. Об этом рассказал на заседании комитета Ярославской областной думы председатель регионального фонда Роман Гайнутдинов.

Yarregion.ru Рыбинск

Худшим по платежам стал городской округ Рыбинск. Власти города в 2020 году заплатили лишь 26% от суммы начисленных платежей. В тройку худших попали также Угличский район и городской округ Переславль-Залесский.

При этом некоторые районы даже перевыполнили план по взносам за муниципальное жильё. Собираемость платежей за муниципальное жильё по районам выглядит так:

Любимский район — 100%

Брейтовский район — 99%

Гаврилов-Ямский район — 100%

Тутаевский район — 100%

Некоузский район — 100%

Большесельский район — 102%

Первомайский район — 99%

Мышкинский район — 99%

Ярославский район — 101%

Некрасовский район — 100%

Ростовский район — 97%

Рыбинский район — 97%

Пошехонский район — 99%

городской округ Ярославль — 81%

Борисоглебский район — 102%

Угличский район — 79%

городской округ Рыбинск — 26%

Даниловский район — 97%

городской округ Переславль-Залесский — 79%

По словам Романа Гайнутдинова, региональный фонд капремонта пытается взыскать неплатежи с администрации Рыбинска в суде.