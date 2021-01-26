Улан-Удэ, 26 января, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Следователи разбираются в очередном инциденте с нападением собак на 9-летнюю девочку в Улан-Удэ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бродячая собака

Пострадавшая возвращалась из школы, когда около 13 часов дня 26 января на неё набросилась стая собак. Спас ребёнка местный житель, который отогнал животных и оказал помощь. Девочка была госпитализирована с укушенными ранами головы и бедра. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что если на ребёнка напали бродячие собаки, будет возбуждено уголовное дело, которое объединят с ранее открытым делом о халатности чиновников администрации города.

«В случае если на девочку напали домашние животные, будут приняты меры по установлению владельцев собак, которые подлежат привлечению к установленной ответственности», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Улан-Удэ сообщили об отлове двух из трёх напавших собак. Предварительно установлено, что они имеют хозяев.