Калуга, 26 января, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Калужской области подтвержден диагноз COVID-19 у 64 педагогов и семи учащихся. Об этом заявил на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции руководитель профильного министерства Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в Обнинске из-за коронавируса семь классов переведены на дистанционное обучение. Кроме того, 37 учеников из Калуги, Козельского и Людиновского районов заболели ОРВИ. В целях локализации распространения инфекции их классы также обучаются дистанционно.

Среди работников системы образования Обнинска от COVID-19 привились пока 75 человек, что составляет 3% от общего количества сотрудников образовательных организаций и 27% от изъявивших желание вакцинироваться.

В настоящее время в регион поступило 13 тыс. 232 дозы противоковидной вакцины, привиты 9229 человек.