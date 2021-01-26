Тюмень, 26 января, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Власти Тюменской области продают с аукциона крупный оздоровительный комплекс «Радужный». Торги запланированы на 24 февраля в режиме онлайн, стартовая цена 20,1 млн 139 819 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт «Объекты реновации» регионального департамента имущественных отношений.

Департамент имущественных отношений Тюменской области Оздоровительный комплекс «Радужный»

Оздоровительный комплекс «Радужный» находится в 30 км от города Тобольска, на 276 км автомобильной дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, на берегу реки Аремзянка. На территории 14 га расположены спальные корпуса, клуб-столовая, банный комплекс и медицинский корпус — всего 16 зданий и сооружений, обеспечивающих инфраструктуру оздоровительного комплекса, а также хвойный лес.

Отметим, что в Тобольске в 2021 году планируется открытие аэропорта, что добавит привлекательности оздоровительному объекту.