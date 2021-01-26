Москва, 26 января, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск московской коллегии адвокатов «Николаев и партнёры». Ответчиком в деле выступает госкорпорация «Росатом», с которой истец пытается расторгнуть договор. Иск до 12 февраля 2021 года оставили без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Исковое заявление от коллегии было подано в конце декабря 2020 года, а 12 января 2021 года судья Антипова оставила иск без движения, указав на то, что «не представлены доказательства оплаты государственной пошлины в установленном порядке и размере».

Третьими лицами в спор приглашены управление Федеральной антимонопольной службы по Москве, АО «Атомкомплект» и ООО «МТ Капитал». Истец настаивает на «признании действий ответчика незаконными, расторжении договора». Детали спора пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, адвокатская коллегия учреждена в сентябре 2006 года. Председатель и он же соучредитель — Юрий Николаев, второй соучредитель — Сергей Старчиков.