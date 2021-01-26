Москва, 26 января, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут изменены, сообщает официальный сайт правительства России.

Government.ru Пшеница

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 15 по 28 февраля размер пошлины за 1 тыс. кг пшеницы будет установлен в размере 25 евро. Пошлины на ячмень и кукурузу с 15 февраля по 14 марта составят 0 евро.

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«С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере 50 евро, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу (10 и 25 евро соответственно)», — говорится в информации.

Данные пошлины устанавливаются в пределах квоты в 17,5 млн тонн. Далее будет взиматься 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 кг.

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В правительстве отметили, что новые экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу позволят стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на хлеб и макаронные изделия в России при рекордном урожае в 2020 году не может не вызывать возмущения, заявил в декабре президент России Владимир Путин. Позднее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.