В Чувашии назначен вице-премьер
Чебоксары, 26 января, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Чувашии продолжаются кадровые назначения и изменение состава республиканского правительства. В регионе вернули пост освобождённого вице-премьера, который занял Павел Данилов. Соответствующий указ подписал сегодня, 26 января, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
46-летний Павел Данилов назначен исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики. Это вторая попытка Николаева вернуть в состав правительства пост освобождённого вице-премьера, который ранее недолгое время занимала Алла Салаева (с 10 февраля по 23 сентября 2020 года), затем став министром образования в статусе вице-премьера.
Отметим, что Олег Николаев уже встречался с Павлом Даниловым, когда временно исполнял обязанности руководителя Чувашии. Их встреча прошла 26 марта 2020 года в Доме правительства республики, тогда были обсуждены проблемы малых городов в части благоустройства, вопросы проектирования и финансирования проектов обустройства общественных пространств. Также речь шла о создании центра компетенций, специалисты которого помогали бы муниципалитетам грамотно разрабатывать проекты в области благоустройства.
Справка ИА REGNUM. Павел Владимирович Данилов родился 25 июня 1974 года в Чебоксарах, по образованию — экономист. В 1995 году окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова, в 2004-м — филиал Волго-Вятской академии государственной службы. Участник программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ.
Трудовую деятельность начинал в чувашском отделении Сбербанка РФ в качестве старшего экономиста операционно-кассового отдела. Затем работал в чувашском филиале Внешторгбанка, был помощником главы Чувашии, трудился в ряде коммерческих структур.
В августе 2002 года перешёл работать в администрацию Чебоксар в ранге начальника отдела внешнеэкономических связей и инвестиций, в мае 2006 года назначен заместителем главы администрации г. Чебоксары по экономическому развитию и финансам. В 2010 году назначен руководителем ФГБУ «Россельхозземмониторинг» Минсельхоза России, в декабре 2016 года перешёл работать в Минстрой России, где возглавил ФАУ «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».