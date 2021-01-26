Чебоксары, 26 января, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Чувашии продолжаются кадровые назначения и изменение состава республиканского правительства. В регионе вернули пост освобождённого вице-премьера, который занял Павел Данилов. Соответствующий указ подписал сегодня, 26 января, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Павел Данилов и Олег Николаев

46-летний Павел Данилов назначен исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики. Это вторая попытка Николаева вернуть в состав правительства пост освобождённого вице-премьера, который ранее недолгое время занимала Алла Салаева (с 10 февраля по 23 сентября 2020 года), затем став министром образования в статусе вице-премьера.

Отметим, что Олег Николаев уже встречался с Павлом Даниловым, когда временно исполнял обязанности руководителя Чувашии. Их встреча прошла 26 марта 2020 года в Доме правительства республики, тогда были обсуждены проблемы малых городов в части благоустройства, вопросы проектирования и финансирования проектов обустройства общественных пространств. Также речь шла о создании центра компетенций, специалисты которого помогали бы муниципалитетам грамотно разрабатывать проекты в области благоустройства.