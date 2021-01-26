Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В честь отмечаемого 27 января Дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады с 26 по 28 января для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников проезд в городском транспорте будет бесплатным.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в Петербурге

Правом бесплатного проезда на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта Петербурга и в метрополитене в эти три дня смогут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны (к ним приравнены жители блокадного Ленинграда) и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

«Бесплатный проезд осуществляется при предъявлении удостоверений, утверждённых для соответствующей категории граждан, вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана», — пояснили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

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27 января в России отмечается день воинской славы, годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В Петербурге и Ленинградской области обычно эту дату называют Днём снятия блокады Ленинграда.