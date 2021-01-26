Красноярск, 26 января, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае за год (декабрь 2020 года по отношению к декабрю 2019 года) потребительские цены на медикаменты выросли на 10,6% (за аналогичный период предыдущего года — на 4,4%). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в Красноярскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека в Москве

Значительнее всего за указанный период в крае подорожали «Линекс» (на 35,4%), «Аллохол» (на 27,3%), «Метамизол натрия» (анальгин отечественный) (на 26,2%).

«Сульфацетамид» вырос в цене на 25,4%, «Бромгексин» — на 25,2%, «Троксерутин» — на 24,6%.

На 22,5% подорожал йод, на 20,3% — валидол. «Левомеколь» вырос в цене на 16,8%, комбинированные анальгетики — на 16,2%, «Лоратадин» — на 15,3%, «Гепарин натрия» — на 14,4%.

По данным статистиков, «Таурин» подорожал на 13,2%, «Ацетилсалициловая кислота» (аспирин отечественный) — на 13%, корвалол — на 11,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, в России жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) с начала пандемии коронавируса подорожали менее чем на 5%.