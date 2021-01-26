Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Глумов отказал конкурсному управляющему авиакомпании «Трансаэро» в привлечении к субсидиарной ответственности авиакомпании «Аэрофлот» как контролировавшего должника лица. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

Из материалов банкротного дела «Трансаэро» известно, что 23 сентября 2020 года конкурсный управляющий подал заявление «о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности». Он просил привлечь «Аэрофлот — российские авиалинии» «к субсидиарной ответственности по обязательствам должника». Сумма не называлась.

«Как полагает конкурсный управляющий, ПАО «Аэрофлот» — заинтересованное и контролирующее лицо должника в смысле положений статей 19, 61.10 Закона банкротстве и положений части 1 статьи 81 Закона об АО, которое осуществляло операционную деятельность должника, что привело к банкротству ОАО «АК «Трансаэро», — заявлялась в материалах дела позиция конкурсного управляющего.

Из материалов дела известно, что «Аэрофлот» в предбанкротный период заключил с «Трансаэро» договоры займа. В суде установлено, что в целом было предоставлено 5 млрд рублей, которые пошли на пополнение оборотных средств компании, оплату заправки воздушных судов, их обслуживание, а также на возврат средств пассажирам, которые отказались от перевозки. Как заявлялось, средства были потрачены «в целях предотвращения полной остановки деятельности ОАО «АК «Трансаэро» и причинения еще больших убытков».

Судья не нашел оснований для привлечения «Аэрофлота» к субсидиарной ответственности и требование конкурсного управляющего отклонил.

Напомним, «Аэрофлот» должен был получить акции «Трансаэро» в рамках плана по санации, но попытка консолидировать акции успехом не увенчалась.

Процедура наблюдения как первый этап несостоятельности в отношении «Трансаэро» была введена в декабре 2015 года, а уже в сентябре 2017 года авиаперевозчика обанкротили. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Белокопыт.

Напомним, полёты «Трансаэро» прекратило в 2015 году, после того как Росавиация аннулировали сертификат эксплуатанта. В октябре 2020 года компания взыскала с иностранной фирмы крупный долг по договору займа. Сумма превысила 11 млн долларов США (около 842,8 млн рублей).