Тамбов, 26 января, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области по нацпроекту около 8 тыс. детей могут заниматься по программам дополнительного образования на высокотехнологическом оборудовании, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области

По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Тамбовской области создаются современные возможности для внедрения новых программ дополнительного образования. Для этого работает детский технопарк «Кванториум — Тамбов», центр развития современных компетенций в Мичуринске, научно-учебные лаборатории «Агрокуб» в Татановской школе и Мичуринском лицее.

В частности, по проекту «Успех каждого ребенка» в первой городской школе Кирсанова появился современный спортинвентарь, в том числе для лыжных гонок. Здесь же ребята теперь занимаются по программе «Робототехника». Занятия построены таким образом, что дети не просто собирают роботов, а занимаются их конструированием, изучают теоретические вопросы, реализуют собственные проекты.

Робототехнику ребята начали изучать и в Жердевке, в Доме детского творчества. По нацпроекту здесь появилось новое оборудование — специальная мебель, поле для соревнований, множество наборов конструкторов, а также современные ноутбуки, с помощью которых ребята сами проектируют модели. Сейчас в этом кружке конструирования занимаются около 110 человек.

Новые возможности предоставляет фотоателье — один из проектов центра современных детских компетенций Мичуринского ГАУ. Ребята изучают основы фотографии, знакомятся со специалистами в этой сфере. В перспективе они разработают свое фотоателье.

И это «лишь несколько примеров», говорят региональные власти.

«В Тамбовской области произошли колоссальные изменения в системе дополнительного образования. И в этом помог проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», — подчеркнула начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.