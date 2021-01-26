Махачкала, 26 января, 2021, 04:01 — ИА Регнум. В арбитраж Дагестана поступил многомиллионный иск сразу к семи ответчикам, среди которых правительство региона, два министерства, администрация муниципалитета, управление казначейства, а также два госучреждения. Исковое заявление от дорожного подрядчика пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск от ООО «Южгазстрой» из Ботлихского района Дагестана поступил в суд 19 января 2021 года. Сумма требований — 15 824 753,44 рубля. Ответчиками выступают правительство региона, минэкономики Дагестана, минсельхоз республики, ГКУ «Спецгазстройсервис», ГКУ «Дагсельхозстрой», администрация Хунзахского района и управление Федерального казначейства РФ.

Суть претензий истца пока неизвестна. Между тем компания была исполнителем по 13 госконтрактам, в том числе на реконструкцию автомобильной дороги Муни-Агвали на участке км 13 — км 27 (443 млн рублей), реконструкцию Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка на участке км 110 — км 118 (противооползневые мероприятия) — 292 млн рублей. Помимо этого, со «Спецгазстройсервисом» компанию связывает контракт на газификацию села Харбук, заключённый в 2013 году. Его стоимость превысила 33,5 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено для строительства дорог в ноябре 2007 года. Уставный капитал — 20 тыс. рублей, директор с октября 2020 года — Магомедзагир Ибрагимов, владелец с 2016 года — Султан Алхасов. По открытым данным, в ООО работают более 50 человек.