Тунис, 26 января, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Минздрав Туниса ввел новые ограничительные меры для прибывающих на территорию страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) Brahim Guedich Тунис в период пандемии

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По его данным, с 1 февраля всем въезжающим в Тунис будет необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на выявление COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до вылета. Также приезжим будет необходимо пройти недельный карантин в одном из специализированных центров. По истечению этого срока им сделают новый ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, то приезжему будет разрешено покинуть карантинное учреждение.

Также министерство решило ввести запрет на авиаперелеты с государствами, на территории которых были выявлены новые штаммы коронавирусной инфекции. При этом все ограничения, действующие внутри страны, остаются в силе.