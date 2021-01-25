Брюссель, 26 января, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Еврокомиссия обязала всех производителей и экспортёров вакцин от COVID-19 уведомлять компетентные органы Евросоюза о планах поставить препараты в третьи страны. Об этом говорится в распространённом 25 января заявлении высшего органа исполнительной власти ЕС.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Вакцинация от коронавируса в Страсбурге

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"Отныне все компании, производящие вакцины от COVID-19 в ЕС, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления, когда они хотят поставлять вакцины в третьи страны» — говорится в заявлении.

Отмечается, что такой контроль вводится до тех пор, пока компании-производители не обеспечат выполнение своих контрактных обязательств по поставкам вакцины в страны Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выдало разрешение на использование в странах ЕС только двух вакцин — от американских компаний Pfizer и Moderna. При этом Pfizer в решила сократить поставки препарата в ЕС в одностороннем порядке, объяснив это нарушением контрактных обязательств.