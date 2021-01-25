Берлин, 26 января, 2021, 01:00 — ИА Регнум. В правительстве Германии полагают, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрирует вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca с ограничением, запрещающим её применение для граждан старше 65 лет. Об этом со ссылкой на источники 25 января сообщает Bild.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По данным газеты Handelsblatt, также ссылающейся на правительственные источники, британско-шведская вакцина от SARS-CoV-2 вызывает необходимую реакцию организма у людей старше 65 лет только в 8% случаев. Газета опасается, что принятая правительством ФРГ прививочная стратегия может потерпеть неудачу.

Напомним, что в настоящее время европейский регулятор выдал разрешение на использование в странах ЕС только двух вакцин — от американских компаний Pfizer и Moderna. В Германии от коронавируса в настоящее время привились порядка 1,7 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Германии заявили, что необходимым условием для регистрации вакцина от COVID-19 «Спутник V» российского производства в Евросоюзе, необходимо предоставление результатов третьей фазы её клинических испытаний.

Читайте также: В Германии за сутки выявили свыше 6,7 тыс. заражений коронавирусом