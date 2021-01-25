Москва, 26 января, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров обсудит иранскую ядерную сделку с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в ходе встречи в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Сообщается, что глава МИД Исламской Республики прибудет в российскую столицу из Азербайджана. Основными темами на встрече с Лавровым будут мирное урегулирование в Нагорном Карабахе, а также проблемы в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Также ожидается, что стороны обсудят и текущую ситуацию в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выдвинул условие для президента США Джо Байдена по ядерной сделке. По его словам, все американские санкции, введенные в ходе президентского срока Дональда Трампа, должны быть отменены, чтобы Тегеран вновь мог вернуться к выполнению СВПД.