Ростов-на-Дону, 26 января, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Число пунктов вакцинации от COVID-19 в Ростове-на-Дону увеличилось до 29. Это связано с большим количеством заявок на участие в прививочной кампании, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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"В связи с тем, что поток желающих привиться увеличился, нами было принято решение об открытии дополнительных кабинетов вакцинации. На 25 января их уже 29. В случае потребности или необходимости, количество кабинетов будет увеличено», — отметил ростовский градоначальник.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области начала работать бесплатная горячая линия по вопросам вакцинации от коронавируса. Колл-центр будет работать с 9:00 до 18:00 часов с часовым перерывом — с 13:00 до 14:00.