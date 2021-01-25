Лондон, 25 января, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Немецкий специалист Томас Тухель, ранее возглавлявший «Пари Сен-Жермен» и дортмундскую «Боруссию», может в ближайшее время стать главным тренером «Челси».

Sandro Halank Томас Тухель

Согласно информации журналиста Роба Харриса, немцу будет необходимо пройти целый ряд проверок и тестов на коронавирус перед прибытием в Лондон. Отмечается, что Томас сможет руководить тренировочным процессом и быть с командой во время матчей, но в остальное время должен будет соблюдать условия карантина на протяжении пяти суток.

Также сообщается, что руководство британского клуба ожидает увидеть специалиста на «Стэмфорд Бридж» уже в среду на матче с «Вулверхэмптоном» в рамках АПЛ.