Баку, 25 января, 2021, 22:42 — ИА Регнум. В пригороде столицы Азербайджана, где в жилом доме произошел взрыв, сотрудниками МЧС из-под завалов спасены шесть человек, сообщает 25 января пресс-служба азербайджанского экстренного ведомства.

Fhn.gov.az Спасательные работы. Баку

На месте взрыва, вызвавшего обрушение жилого дома, продолжается поисково-спасательная операция.

По информации местных СМИ, после взрыва произошло возгорание, которое сейчас потушено.

Взрывом были выбиты окна в соседних домах.

Причины взрыва пока не выяснены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-под обломков дома были спасены женщина и ребенок.