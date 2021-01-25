В пригороде Баку из-под обломков взорвавшегося дома спасены шесть человек
Баку, 25 января, 2021, 22:42 — ИА Регнум. В пригороде столицы Азербайджана, где в жилом доме произошел взрыв, сотрудниками МЧС из-под завалов спасены шесть человек, сообщает 25 января пресс-служба азербайджанского экстренного ведомства.
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Спасательные работы. Баку
На месте взрыва, вызвавшего обрушение жилого дома, продолжается поисково-спасательная операция.
По информации местных СМИ, после взрыва произошло возгорание, которое сейчас потушено.
Взрывом были выбиты окна в соседних домах.
Причины взрыва пока не выяснены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-под обломков дома были спасены женщина и ребенок.