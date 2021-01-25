Копейск, Челябинская область, 25 января, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Жительницу посёлка Божово (Челябинская область) спасли из горящего дома сотрудники Росгвардии, сообщили 25 января в пресс-службе регионального управления ведомства.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области На месте происшествия

Пожар произошёл на улице Стартовой 25 января. Клубы чёрного дыма заметили сотрудники вневедомственной охраны старший сержант полиции Сергей Дубинин и младший сержант полиции Александр Бобенко, находясь на маршруте патрулирования.

Дым шёл из частного дома. Вызвав пожарных, росгвардейцы направились к дому, в одном из окон которого заметили пожилую женщину. Сотрудники охраны разбили стекло и вынесли женщину из огня.

От госпитализации 64-летняя жительница Божово отказалась. Пожар в её доме локализовали прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС РФ.