Мурманск, 25 января, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Мурманская область получила очередную партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» — 5400 доз.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, вакцина будет распределена среди медицинских организаций области.

Напомним, в Мурманской обалсти создано 15 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19. Прививку сделали уже более 3,5 тысяч человек.