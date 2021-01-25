Рим, 25 января, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Утром 26 января состоится встреча президента Италии Серджо Маттареллы с премьер-министром Джузеппе Конте, во время которой Конте подаст в отставку, передают национальные СМИ в понедельник, 25 января, со ссылкой на осведомленные источники в правительстве.

Kremlin.ru Джузеппе Конте

При этом предполагается, что Конте вновь, в третий раз, получит от президента право сформировать правящую коалицию.

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Как сообщалось ранее, после выхода партии Маттео Ренци из правящей коалиции Италии она лишилась большинства в парламенте, однако при поддержке независимых депутатов правительство получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называет такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивает на досрочных выборах.