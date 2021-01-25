Ижевск, 25 января, 2021, 22:14 — ИА Регнум. В Удмуртии по итогам 2020 года число граждан, внесенных в реестр обманутых дольщиков, сократилось почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии ЖК «Родниковый край» в Хохряках

По состоянию на конец 2019 года пострадавших от действий недобросовестных застройщиков жителей региона числилось 658 человек, в настоящее время в перечне — 386 человек.

По словам премьера Ярослава Семёнова, сейчас в республике строится 100 домов. Большая часть — с применением механизма эскроу-счетов. За каждым объектом следят прокуратура и правительство Удмуртии.

На территории республики на данный момент остаются восемь проблемных домов.

«Остаются два самых проблемных объекта, о чем неоднократно говорили — это Орсовская, 1а и Сабурова, 13. Там идем через 42 региональный закон, потому что другие механизмы невозможны. Закон предполагает предоставлением земельных участков застройщику, который предоставляет квартиры дольщикам» — уточнил председатель правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года ввели в эксплуатацию все четыре дома жилого комплекса «Родниковый край» в Хохряках, который должны были сдать еще в 2015 году.

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