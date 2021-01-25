Санкт-Петербург, 25 января, 2021, 22:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжается снижение распространения коронавирусной инфекции. Если эта тенденция сохранится и в ближайшие дни, это будет означать, что вторая волна эпидемии стихает. Об этом заявили 25 января в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

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Там отметили, что на прошедшей неделе снизилось количество обращений за медицинской помощью пациентов с подтвержденным SARS-CoV-2, общее число активных больных уменьшилось на 7,64%, госпитализация пациентов с COVID-19 и пневмониями снизилась на 22,7%, по сравнению с предшествующей неделей. Прибавка летальных исходов за неделю сократилась почти на 46%.

При этом в эти дни окончательно завершается влияние противоэпидемического действия длительных новогодних праздников. В дальнейшем возрастающую роль в спаде эпидемии будет играть вакцинация против COVID-19, с помощью которой возникнет популяционная иммунная прослойка из вакцинированных и переболевших, которая обеспечит прерывание передачи вируса.

Ранее сегодня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что Смольный вместе с Роспотребнадзором планирует обсудить смягчение ограничений.