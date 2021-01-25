Сыктывкар, 25 января, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности в Коми сохранится до конца года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, на встрече со студентами завил глава республики Владимир Уйба.

Syktsu.ru Владимир Уйба посетил СГУ им. Питирима Сорокина, 25 января 2021 года

«Чтобы создать иммунную прослойку, надо привить как минимум 60 процентов населения. До конца года мы сможем привить максимум 300 тысяч человек и до тех пор будем так или иначе находиться в режиме сдерживания вируса, то есть до конца года режим повышенной готовности в республике сохранится», — отметил Уйба.

До конца февраля в Коми поступит порядка 53 тысяч доз вакцины. Этого количества хватит на 26 с половиной тысяч человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Напомним, за последние сутки в Коми выявили 147 случаев COVID-19, пять пациентов скончались.