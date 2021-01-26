Осуждённый за «массовый» пикет курганец: осудили строже настоящих смутьянов
Курган, 26 января, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Житель Кургана Евгений Найман, которого в начале декабря прошлого года осудили за проведение «массового мероприятия», хотя он проводил одиночный пикет, заявил, что суд проявляет необъективность, передаёт 25 января корреспондент ИА REGNUM.
25 января Курганский областной суд рассмотрел апелляцию, поданную Найманом на решение Курганского городского суда от 2 декабря 2020 года.
Курганец оспорил в областном суде решение городского суда, согласно которому он был признан виновным в проведении массового мероприятия, нарушающего карантинные меры. Но и областной суд счёл, что одиночный пикет Наймана 16 ноября 2020 года был массовым мероприятием.
Комментируя это решение суда, Найман сказал, что, во-первых, он ничего не нарушал.
Курганец добавил, что «на раздумья у судьи ушло полминуты».
Напомним, в Курганской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Это сделано в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.