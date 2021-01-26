Курган, 26 января, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Житель Кургана Евгений Найман, которого в начале декабря прошлого года осудили за проведение «массового мероприятия», хотя он проводил одиночный пикет, заявил, что суд проявляет необъективность, передаёт 25 января корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Найман В зале суда

25 января Курганский областной суд рассмотрел апелляцию, поданную Найманом на решение Курганского городского суда от 2 декабря 2020 года.

Курганец оспорил в областном суде решение городского суда, согласно которому он был признан виновным в проведении массового мероприятия, нарушающего карантинные меры. Но и областной суд счёл, что одиночный пикет Наймана 16 ноября 2020 года был массовым мероприятием.

Комментируя это решение суда, Найман сказал, что, во-первых, он ничего не нарушал.

Найман «А во-вторых, несколько дней назад в Кургане прошли незаконные митинги. Задержали, по сообщениям СМИ, всего до 11 человек. Если бы к ним подходили с той же меркой, что и ко мне, то надо было всех хватать и судить за нарушение карантинных ограничений. Но почему-то суд поставил меня ниже каких-то смутьянов. А как же равенство перед законом?!»

Курганец добавил, что «на раздумья у судьи ушло полминуты».

Найман «Но я буду подавать кассационную жалобу, а если понадобится — обжаловать решение дальше».

Напомним, в Курганской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Это сделано в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.