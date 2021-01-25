Киев, 25 января, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Январский локдаун на Украине был достаточно коротким по времени и достаточно либеральным, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении, обнародованном вечером 25 января.

President.gov.ua Владимир Зеленский

В частности, отметил он, власти Украины не закрывали отдельные города, в стране работал общественный транспорт и не было режима чрезвычайного положения или комендантского часа

Зеленский заявил, что хочет поздравить всех и поблагодарить каждого украинца.

«Вместе с вами, благодаря осознанности, вниманию и дисциплине, мы смогли добиться хороших результатов… На Украине после новогодних праздников не произошла вспышка коронавируса, в отличие от многих европейских стран… Кроме того, за за время карантина выздоровели больше людей, чем заразились», — отметил президент.

По информации Зеленского, в настоящее время 70% больничных мест, приготовленных для больных коронавирусом — свободны.

ИА REGNUM напоминает, что усиленный карантин на Украине действовал с 8 по 24 января.