Москва, 25 января, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что лига заинтересована в развитии молодежи и поддержке студенческого хоккея.

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккей

«Это интересный для нас проект — Студенческая хоккейная лига. КХЛ готова поддерживать молодежь и студентов.

Безусловно, мы будем участвовать в подобного рода гала-матчах и будем приглашать коллег на игры своей лиги», — приводит слова президента КХЛ Морозова ТАСС.

Напомним, что Морозов станет участником гала-матча на Красной площади, который пройдет в рамках всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь» 25 января.