Уфа, 25 января, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Крупный пожар, произошедший на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, удалось локализовать, сообщает 25 января госкомитет Башкирии по ЧС.

02.mchs.gov.ru Тушение пожара на территории завода «Уфаоргсинтез»

«Возгорание на «Уфаоргсинтез» локализовано. Угроза распространения огня отсутствует. Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Сил и средств достаточно», — указано в опубликованном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января на территории завода ПАО «Уфаоргсинтез» произошло возгорание, пожар охватил две емкости с нефтепродуктами на открытой площадке.

В результате погиб человек, еще один пострадавший госпитализирован.