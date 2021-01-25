Кострома, 25 января, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Процесс введения безналичной оплаты в общественном транспорте Костромы остановился из-за «технических сложностей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Gradkostroma.ru Автобус

Как объяснили в управлении городского пассажирского транспорта, в декабре 2020 года по просьбам пенсионеров сити-менеджер Костромы Алексей Смирновпоручил перенести все неиспользованные за время эпидемиологических ограничений поездки на льготных картах с 2020 на 2021 год.

Изменения привели к тому, что разработчикам пришлось корректировать программу объединенной системы предоставления льготного проезда, дополнительного времени требует и её интеграция в систему безналичной оплаты.

Напомним, «завершить процедуру организации безналичной оплаты проезда» в костромских автобусах и троллейбусах к 25 декабря 2020 года поручал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Он отмечал, что это сделает процесс платежей более прозрачным и безопасным с точки зрения эпидемиологических рисков. Также в интервью ИА REGNUM в начале ноября 2020 года исполняющий обязанности руководителя управления городского пассажирского транспорта Костромы Андрей Елисеев говорил, что у него «нет сомнений» в том, что решить вопрос с «безналом» к этой дате получится. На данный момент расплачиваться банковской картой за проезд в Костроме можно в троллейбусах и на нескольких автобусных маршрутах под номерами 1, 2, 9, 18, 76. Назвать конкретные сроки перевода всего общественного транспорта Костромы на безналичный расчёт в администрации затруднились.