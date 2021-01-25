Мурманск, 25 января, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече со студентами Мурманского государственного технического университета отметил огромную потребность региона в квалифицированных кадрах. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Gov-murman.ru Андрей Чибис во время встречи со студентами

«Наша главная цель, связанная с образованием, — сделать наши университеты кузницей кадров для арктических проектов. У нас целый пул проектов, которые в Мурманской области будут реализовываться, и часть из них уже в активной стадии реализации. Это более 600 миллиардов рублей инвестиций и 30 тысяч рабочих мест. Это интересная, высокооплачиваемая работа, но этих людей нужно готовить. Здесь мы делаем ставку на вас», — заявил глава региона.

В процессе диалога губернатора со студентами и курсантами был принят ряд решений. Так, Андрей Чибис дал коллегам поручение ввести в регионе грантовую поддержку для молодых учёных