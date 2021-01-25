Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 25 января, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В ямальском Ноябрьске местный житель напал на медиков скорой помощи, посчитав, что они долго ехали на вызов к его умирающей родственнице. Об инциденте в своем аккаунте в Instagram написал главный врач городской скорой Виктор Гордиенко.

Www.instagram.com/gordivk89/ Screenshot

«На бригаду скорой, которая прилетела на помощь к человеку без признаков жизни, мужчина набросился с кулаками за якобы долгий доезд. Четыре минуты от станции скорой помощи до восьмого микрорайона!», — возмущён поведением жителя города Виктор Гордиенко.

На момент прибытия скорой женщина, к сожалению, скончалась. Но в этом нет вины врачей, отмечает Виктор Гордиенко, который предлагает задавать ему вопросы напрямую — по телефону, через социальные сети.