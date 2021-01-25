Давос, Швейцария, 25 января, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Мировое сообщество находится в худшем экономическом кризисе за столетие, заявил 25 января генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на экономическом форуме в Давосе.

World Economic Forum Выступление Антониу Гутерреша на экономическом форуме в Давосе

Трансляция выступления генсека ООН велась на странице Всемирного экономического форума в Twitter.

Он отметил, что кризис происходит на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

«Более двух млн человек умерли, и мы вступили в худший экономический кризис примерно за сто лет», — сказал Гутерреш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о сильнейшем экономическом кризисе в мире заявил на форуме в Давосе председатель КНР Си Цзиньпин.