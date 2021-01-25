Париж, 25 января, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Французский научный Институт Пастера объявил в своем коммюнике 25 января, что прекращает работу над основным проектом вакцины от COVID-19 из-за ее недостаточной эффективности. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает Le Figaro.

Luca Borghi Здание Института Пастера

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«Реакция иммунитета на вакцину оказалась хуже, чем у пациентов, выздоровевших без нее, и чем у других вакцин, уже одобренных государствами», — говорится в сообщении Института Пастера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 января председатель французского Сената Жерар Ларше призвал «перепробовать»другие меры по борьбе с распространением коронавируса во Франции прежде, чем вводить третий на территории страны карантин, который может привести к «драматическим» и «гуманитарным последствиям».