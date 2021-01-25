Пекин, 25 января, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Органами прокуратуры КНР за последние два года были возбуждены более 50 тыс. дел в отношении примерно 140 тыс. фигурантов преступлений в киберсфере, сообщает 15 января Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Верховной народной прокуратуры КНР Чжэн Синьцзяня.

Blogtrepreneur Кибермошенничество

Правоохранитель отметил развернутую прокуратурой кампанию против Интернет-мошенничества и азартных игр в режиме онлайн. По обвинению в нарушениях закона по связанным с ними уголовным статьям были возбуждены около 40 тыс. дел.