Рим, 25 января, 2021, 19:49 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 25 января, в Италии умерли 85 881человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на420 (днем ранее— на 299), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на8562(днем ранее — на11 629).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 475 372 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены491 630человек — на7648 меньше, чем днем ранее.

24 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 29 687 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 107 448.