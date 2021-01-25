Ханты-Мансийск, 25 января, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске связали самый длинный шарф в России длиной 103,3 метра и шириной 30 см. Достижение внесено в «Книги рекордов России». Гигантский шарф будет подарен Деду Морозу в Великом Устюге, сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Югры.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Процедура измерения самого длинного шарфа России

Цвета шарфа — синий, голубой и белый. Главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко сообщил, что длину шарфа измеряли при помощи лазерного дальномера. Он также отметил, что ранее таких рекордов, как самый длинный шарф, не было в стране.

В создании самого длинного шарфа России приняли участие 25 человек, в числе которых участницы сообщества «28 петель» Ханты-Мансийска и представительницы городского совета ветеранов. Самую длинную часть шарфа, 35,5 метров, связала Вера Молодцова.