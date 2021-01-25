Архангельск, 25 января, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Студенты Архангельска в свой праздник присоединились к всероссийской акции «Спортивная студенческая ночь» и вышли на ледовый каток.

Dvinanews.ru День студента в Архангельске

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, кроме свободного катания на льду, участников мероприятия ждали спортивные мастер-классы, эстафеты и розыгрыши.

Dvinanews.ru День студента в Архангельске

Заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков поздравил участников события с праздником и выразил надежду, что именно им предстоит строить будущее региона.

«В Архангельской области учатся более 15 тысяч студентов, две тысячи из них — представители других стран, — сказал он. — Здорово, что свой день вы отмечаете вот так, по-спортивному. Студенчество — это серьезная движущая сила, которая через несколько лет будет серьезно влиять на экономическую ситуацию в регионе. Желаю вам успехов и хороших отметок в ваших зачетках».

Организаторами большого спортивного мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, Ассоциация студенческих спортивных клубов России, Российский студенческий союз, Дом молодежи Архангельской области.