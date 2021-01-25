Ижевск, 25 января, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В Удмуртии не рассматривается вопрос введения ковидных паспортов. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире в социальных сетях.

Udmurt.ru Александр Бречалов

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В первую очередь, подчеркнул глава региона, вакцинация бесплатная. Он призвал не верить мошенникам, которые рассказывают о каких-то особых платных вакцинах.

Кроме того, вакцинация проводится исключительно в добровольном порядке. Решение принимается жителями республики самостоятельно и после консультации с лечащим врачом.

«Из этих двух условий вытекает следующее: никаких ковидных паспортов мы вводить не будем», — подытожил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в Удмуртии вакцинацию от коронавируса первым компонентом препарата прошли 4495 человек, из них 750 граждан получили оба компонента вакцины. В числе вакцинированных — 1325 медицинских работников, 85 работников образования, 10 работников социальных учреждений.

Прививку получили также 2720 жителей республики с хроническими заболеваниями, в их числе 850 человек старше 65 лет.

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