Уфа, 25 января, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе 25 января, сообщили в управлении МЧС РФ по Башкирии.

ГУ МЧС России по Башкирии ПАО «Уфаоргсинтез»

По словам очевидцев, после взрыва загорелись две ёмкости с синтетическим спиртом. В интернете появились сообщения об одном пострадавшем.

Напомним, вышеуказанное предприятие в основном производит продукцию органического синтеза, такую как синтетический фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан, а также полиэтилен, пропилен, каучук.