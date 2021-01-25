Дераа, Сирия, 25 января, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Сирийские военные погибли в перестрелке в населённом пункте Туфас (провинция Дераа, Сирия), передаёт 25 января Al-Hadath.

Freedom House Боевики сирийской оппозиции

На них совершила нападение группа боевиков, убив 11 и захватив в плен троих служащих Сирийской Арабской армии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Дераа, которая находится под контролем сирийской правительственной армии, продолжаются нападения боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Провинция была освобождена от террористов в 2018 году и находится в одной из четырёх зон деэскалации. Сейчас в Дераа сирийский военный спецназ проводит антитеррористическую операцию.