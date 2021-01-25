Санкт-Петербург, 25 января, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил жителей о том, что из-за несанкционированной массовой уличной акции сторонников блогера Алексея Навального, которая состоялась в субботу, 23 января, в Северной столице возможна новая вспышка COVID-19.

ИА REGNUM Александр Беглов

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"Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей. Известно, что многие люди переносят коронавирус бессимптомно, но приносят болезнь в семью, на работу, заражают окружающих. И то снижение заболеваемости, которое наши врачи достигли тяжелым, напряженным трудом, может обернуться новой вспышкой. Будем внимательно следить за динамикой», — сказал Александр Беглов 25 января в своем радиообращении к горожанам в эфире «Радио Россия. Санкт-Петербург».

Он также напомнил, что в конце января заканчивается полный инкубационный период для COVID-19 после возвращения людей к работе и учебе после новогодних каникул.

«Вместе с Роспотребнадзором планируем обсудить смягчение ограничений», — пообещал градоначальник.

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Напомним, за предыдущие сутки в Петербурге зафиксировано 2116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 28% меньше, чем сутками ранее.