Абу-Даби, 25 января, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов (Россия) сыграл в футбол с игроками «Спартака» (Москва) в Дубае. Об этом 25 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

https://www.instagram.com/tv/CKdxR7So-T2/

Сам Хабиб после матча опубликовал в Instagram видео. Как сообщало ИА REGNUM, после завершения карьеры в UFC Нурмагомедов заявил, что хочет дебютировать в футболе.

«Я свободный агент. Жду предложений, будем рассматривать», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Официальная страница клуба «Ростов» отреагировала на желание бойца:

«К нам на просмотр приедешь?».

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над бойцом MMA Джастином Гэтжи (США) на турнире UFC 254. На его счету — 29 побед в 29 боях в MMA.