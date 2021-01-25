Нью-Дели, 25 января, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в Индии не позднее середины февраля, сообщил 25 января журналистам посол Индии в России Венкатеш Варма.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

По его словам, регистрация вакцины состоится после третьей фазы испытаний.

«Две первые фазы испытаний «Спутника V» успешно завершились. Началась третья фаза. Как только она будет завершена, пройдет регистрация, и она будет производиться для реализации в Индии. Я думаю, в следующие пару недель это произойдет», — цитирует слова индийского дипломата агентство РИА Новости.

При этом Варма напомнил, что Россия сотрудничает с индийскими компаниями в сфере производства в Индии российской вакцины для поставок в третьи страны.