Нижний Новгород, 25 января, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Для работающих жителей Нижегородской области в возрасте старше 65 лет продлена оплачиваемая самоизоляция. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИЗОляция

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Период оплачиваемой самоизоляции продлевается до 14 февраля.

Кроме того, также предусматривается самоизоляция для беременных женщин. Работодателям необходимо временно перевести беременных женщин на дистанционную работу по инициативе работодателя на период с 25 января по14 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января выявили 488 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 489 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 81 625 случаев. За минувшие три дня, включая выходные, выписаны 1485 человек, всего выздоровели с начала пандемии 73 905 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 16 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2034 человек. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.